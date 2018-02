Bovespa se descola de NY e sobe com bancos e commodities

A recuperação nos preços das commodities e a valorização das ações do setor bancário garantiram o fechamento positivo da Bovespa nesta terça-feira, 3, quando os pregões nos Estados Unidos mostraram debilidade. O Ibovespa subiu 1,78%, aos 62.643 pontos. O volume financeiro da bolsa somou R$ 6,592 bilhões.

Dados fortes de atividade manufatureira mundial conhecidos na véspera, quando o mercado nacional não funcionou por causa do feriado de Finados, foram ignorados no início da sessão, com o noticiário sobre o setor financeiro externo minando o humor de investidores e justificando vendas de ações.

A maior aversão a risco também afetou as commodities, que costumam influenciar o Ibovespa em razão da forte participação de empresas atreladas a esses produtos na composição do índice.

No início da tarde, contudo, o pregão local descolou-se relativamente de seus pares em Wall Street e passou a subir, embora tenha reduzido ou acelerado a alta por alguns momentos conforme os índices em Nova York pioravam ou melhoravam. Notícias de fusões e aquisições chegaram a ajudar NY.

Às 18h37, contudo, o Dow Jones cedia 0,22%.

O impulso doméstico foi dado pela reação das commodities, que passaram a subir, beneficiando as blue chips Petrobras e Vale. O petróleo reverteu perdas e subiu mais de 1%. A melhora refletiu um aumento das encomendas às fábricas nos Estados Unidos em setembro.

Nesse contexto, a preferencial da estatal chegou a cair 1,6%, mas terminou em alta de 1,46%, a R$ 35,55. A preferencial da mineradora fechou com elevação de 3,83%, a R$ 40,96.

No caso da Vale, ainda vale citar o anúncio de emissão de bônus no mercado internacional com vencimento de 30 anos, através de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas). Investidores ouvidos pelo IFR estimam que a operação alcance U$ 1 bilhão.

Bancos animam no Brasil, mas preocupam no exterior

A apreciação das ações de bancos brasileiros já amenizava o impacto negativo do exterior no Ibovespa desde cedo, diferente do que ocorria nas bolsas globais, onde o segmento financeiro era justamente o foco de preocupação após notícias desfavoráveis desde o fim de semana.

Entre as informações desta sessão, o suíço UBS reportou prejuízo pelo quarto trimestre e maior do que o esperado. No fim de semana, o CIT Group Inc pediu concordata e, na véspera, um diretor do Federal Reserve alertou que os bancos nos EUA enfrentam risco de crédito.

No Brasil, o resultado do Itaú Unibanco foi o principal propulsor das ações do setor. O banco divulgou lucro recorrente de R$ 2,687 bilhões no terceiro trimestre, acima dos R$ 2,493 bilhões apontado por média de previsões apuradas pela Reuters.

A ação preferencial da instituição valorizou-se 5,32%, a R$ 35,26, contagiando outros papéis do setor, como Bradesco, que ganhou 2,14%, a R$ 35,30; e Banco do Brasil, com alta de 3,08%, a R$ 29,08.

O Bradesco informa seu resultado na quarta-feira, 4, e o BB, na próxima semana.

A ação da Braskem também destacou-se entre as altas do Ibovespa, com elevação de 5,56%, a R$ 12,35, após a petroquímica reverter o prejuízo do terceiro trimestre de 2008 e registrar lucro líquido de R$ 645 milhões entre julho e setembro deste ano.

A CSN, que divulga seu resultado ainda nesta terça-feira, 3, terminou em alta de 0,51%, a R$ 58,60. A empresa deve reportar lucro líquido de R$ 543 milhões no terceiro trimestre, alta expressiva ante o ganho de R$ 40 milhões um ano atrás, segundo a média de seis estimativas apuradas pela Reuters.