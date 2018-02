Bovespa segue em alta enquanto dólar registra queda

Após abrir próxima da estabilidade, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) segue em alta nesta tarde. O índice Bovespa (Ibovespa), principal indicador da Bolsa, registrava aumento de 0,66% às 15h48, aos 64.335 pontos.

No mesmo horário, as ações ordinárias da Petrobras subiam 0,95%, enquanto as preferenciais avançavam 0,62%. Já os papéis ON da Vale caíam 0,28% e os PN subiam 0,12%.

No mercado de câmbio, o dólar comercial era negociado em baixa de 0,35%, a R$ 1,722. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros, o dólar à vista registrava queda de 0,32%, a R$ 1,7224.