Bovespa segue mercados internacionais e abre em queda

Os efeitos da crise financeira na economia real, que têm levado empresas importantes norte-americanas a pedir concordada, dispensar pessoal, cortar produção e rever para baixo previsões futuras de crescimento, mantêm os mercados internacionais na defensiva nesta terça-feira, 11. E a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) segue o mau humor externo, operando em baixa de 2,24%, aos 35.951 pontos, sem força para sustentar a valorização tímida da véspera, de 0,30%. Os papéis das empresas ligadas às commodities subiram bastante na Bovespa na segunda-feira por causa da expectativa de reativação da economia chinesa devido ao pacote de estímulo econômico anunciado pelo governo de Pequim, no valor de US$ 586 bilhões. Nesta terça, Petrobras deve seguir no foco das atenções com os investidores esperando para depois do fechamento o balanço da companhia. As ações da estatal abriram em baixa, seguindo a queda de mais de 4% do preço do petróleo. Mas a queda pode ser amenizada pela expectativa de mais um resultado recorde no trimestre. Analistas ouvidos pela AE esperam novo lucro recorde, de R$ 9,5 bilhões no terceiro trimestre, o que representa uma alta de 71,8% em relação ao apurado entre julho e setembro de 2007. Também depois do fechamento sai o resultado de Eletrobrás, BM&FBovespa, Itaúsa, Cemig. Os índices futuros em Nova York operam em baixa de 1,6%, e na Europa as perdas se aproximam de 3%, diante das perspectivas pessimistas para os resultados das empresas. Por ser feriado nos EUA (Dia do Veterano), embora as bolsas e o mercado de commodities funcionem normalmente, a liquidez deve ser reduzida. Nesta terça, a fabricante de alumínio Alcoa anunciou que vai cortar sua capacidade anual de produção em suas usinas de fundição em todo o mundo em mais 350 mil toneladas. Isso eleva o montante total de redução das usinas da Alcoa para 615 mil toneladas por ano, valor que representa 15% de sua produção anualizada. Os cortes terão início imediato. Ásia Na Ásia, realizações de lucros em instituições de crédito chinesas e em companhias de commodities depois de elas terem tido fortes altas após o anúncio do pacote chinês de US$ 586 bilhões para estímulo à economia levaram a Bolsa de Hong Kong a sofrer forte baixa. O índice Hang Seng tombou 4,8% e fechou aos 14.040,90 pontos. A queda da inflação ao consumidor na China (4% em outubro, ante 4,6% em setembro) reforçou as preocupações dos investidores com a redução da atividade econômica local, o que fez as Bolsas chinesas fecharem em baixa. Com pesado volume de negociações, o índice Xangai Composto recuou 1,7% e fechou aos 1.843,61 pontos. Já o Shenzhen Composto fechou com queda de 0,6%, aos 494,54 pontos. A Bolsa de Tóquio também fechou em queda, pressionada pela valorização do iene e por novas preocupações sobre a economia dos EUA, deixando de lado o otimismo que se seguiu ao anúncio do pacote do governo chinês. O índice Nikkei 225 caiu 272,13 pontos, ou 3%, para 8.809,30 pontos. A Bolsa de Taipé, em Taiwan, sofreu com as previsões pessimistas para a economia doméstica e global. Com moderado volume de negociações, o índice Taiwan Weighted caiu 2,2% e encerrou aos 4.638,57 pontos. Na Coréia do Sul, o índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 2,1% e fechou aos 1.128,73 pontos. Na Austrália, a Bolsa de Sydney foi puxada para baixo pelas ações do setor bancário, que tiveram forte queda depois que o Citigroup cortou a recomendação das ações da Asciano, a maior operadora de portos do país. O índice S&P/ASX 200 teve baixa de 3,6% e encerrou em 3.960,9 pontos, em um mercado já pessimista depois da queda em Wall Street.