Bovespa segue mercados lá fora e tem valorização

Depois de três pregões seguidos de baixa, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tem um pregão de valorização. A Bolsa tenta reaver hoje um pouco do terreno perdido na semana passada (queda acumulada de 3,57%) tendo como sustentáculo o mercado de ações internacional e alta nos preços das matérias-primas (commodities). O índice Bovespa abriu o pregão regular em alta e, às 14h50, ganhava 0,86% a 67.368 pontos.

Os investidores seguem de perto a evolução das bolsas em Nova York. Nos EUA, Dow Jones tinha alta de 1,06%; Nasdaq, de 1,18%; e S&P 500, de 1,20%.

A penúltima semana do ano começa em meio a dúvidas se o Ibovespa terá forças para dar uma acelerada e engatar um rali de final de ano, chegando ao tão esperados 70 mil pontos, ou se a volatilidade vai persistir, impedindo uma arrancada final.

No lado interno, o destaque do dia é a pesquisa Focus, que mostrou que o mercado financeiro antecipou de junho para abril a previsão para o início do processo de alta da taxa Selic (juro básico da economia) no próximo ano. De acordo com pesquisa Focus, analistas preveem que esse ciclo começaria com uma elevação de 0,25 ponto porcentual em abril, o que levaria a Selic dos atuais 8,75% ao ano para 9%.

(com Sueli Campo, da Agência Estado)