Bovespa segue Nova York e sobe, acumulando alta no mês

Depois de uma manhã incerta, entre altas e baixas, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) firmou o pé no período da tarde ajudado pela estabilização, no azul, das bolsas norte-americanas. As ações da Vale, que seguraram uma valorização mais firme na primeira etapa, também abriram caminho para a recuperação ao virarem para cima, seguindo a melhora geral do mercado, embora tenham fechado em sentidos divergentes. O setor siderúrgico foi destaque de elevação nesta quinta-feira, ao lado dos papéis da Petrobras.

Na segunda sessão seguida de alta, a Bovespa subiu 1,21%, para 51.918,20 pontos. Com o resultado desta quinta-feira, 16, o índice passou a acumular elevação em julho, de 0,88%. No ano, os ganhos atingem 38,26%. O giro financeiro somou R$ 4,766 bilhões. Os dados são preliminares.

A indecisão que marcou os negócios em Wall Street se espalhou pela Bovespa pela manhã, ainda mais depois da estirada de quarta-feira, quando o índice subiu quase 5%. "Ontem, os investidores começaram o dia muito vendidos o que acabou gerando aquele rali todo de alta. Hoje, como os dados e balanços não animaram muito, houve uma indecisão pela manhã, substituída por compras quando Nova York melhorou no período da tarde", comentou o gestor gerente da Infinity Asset, George Sanders.

Um outro profissional do mercado de renda variável chamou a atenção para a volta dos investidores estrangeiros, que foram pegos de surpresa ontem e, agora, foram às compras para "se garantir". Esse movimento também se aprofundou por causa do vencimento de opções sobre ações na próxima segunda-feira. Os principais strikes para o vencimento são de R$ 30 para Vale e Petrobras, mas o preço de R$ 32 começou a ganhar força depois da alta de ontem.

Vale destoou do comportamento da véspera, quando disparou mais de 8%, conduzindo com folga o Ibovespa. Hoje, o sinal negativo dos papéis predominou, parte em correção à alta de ontem, parte por causa da notícia, veiculada pelo Estado nesta quinta, de que a empresa estuda uma oferta de US$ 25 bilhões pela fabricante de fertilizantes Mosaic.

O mercado, recentemente, havia vendido os papéis da empresa após a emissão de notes temendo justamente uma oferta de compra, o que ampliaria seu endividamento, atualmente em patamar bastante confortável. Segundo Sanders, as ações diminuíram as perdas mais cedo por ocasião de um comunicado da mineradora de que não comentaria a notícia e, à tarde, passaram a subir com a recuperação das bolsas dos EUA. O noticiário da China também favoreceu essa recuperação. No finalzinho, entretanto, Vale ON subiu 0,17% e PNA caiu 0,23%.

EUA

O impulso comprador do mercado veio mesmo de Wall Street, que avançou sustentado pela previsão do professor da Universidade de Nova York Nouriel Roubini de que a economia deve sair da recessão por volta do final de 2009. Isso também deu força aos dados positivos que haviam sido deixados de lado mais cedo. Dow Jones subiu 1,11%, aos 8.711,82 pontos, S&P teve ganho de 0,86%, aos 940,74 pontos, e Nasdaq mostrou alta de 1,19%, aos 1.885,03 pontos.

Foram divulgados hoje nos EUA os balanços do JPMorgan, os dados de auxílio-desemprego, e do Fed da Filadélfia. Aos números: o JPMorgan anunciou lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre, 36% a mais do que o obtido em igual período do ano passado. Por ação, entretanto, o resultado caiu, de US$ 0,53 no ano passado para US$ 0,28, embora tenha ficado acima das previsões, de US$ 0,04.

O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego caiu 47 mil na semana até 11 de julho, após ajustes sazonais, ante previsão de queda de 52 mil. Mas o dado mais comentado hoje foi o que mostrou que o número total de norte-americanos que recebiam auxílio-desemprego caiu em um volume recorde de 642 mil, para 6,273 milhões, declínio quase o dobro do recorde anterior, registrado em 1983.

O sentimento das construtoras americanas com relação ao mercado de moradia melhorou este mês, como indica a alta do índice da Associação Nacional de Construtoras de Residências (NAHB) para 17, de 15 em junho. Já o índice de atividade industrial do Federal Reserve Bank de Filadélfia foi ruim, ao cair de -2,2 em junho para -7,5 em julho, ficando abaixo da previsão média de economistas, que era de queda para -5.

Também foram citados nas mesas como adicional ao otimismo os dados divulgados na China, que mostram recuperação da atividade, entre eles a alta de 7,9% no PIB do segundo trimestre ante o mesmo intervalo de 2008, acima dos 7,7% esperados pelos analistas. Esses dados deram reforço ao desempenho das ações das siderúrgicas. CSN ON teve elevação de 2,49%, Gerdau PN, de 3%, Metalúrgica Gerdau PN, de 3,80%, e Usiminas PN, 2,59%.

Petrobras também contribuiu para a alta, ao fechar com +1,06% na ação ON e +0,62% na PN. Na Nymex, o petróleo encerrou em US$ 62,02, com variação de +0,78%.

TIM Par ON desabou 22,70% hoje, na maior queda do Ibovespa, após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidir que a operadora não precisa realizar Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os minoritários da companhia, no âmbito do processo de mudança de controle da Telecom Italia naquele país.

Em março, quando a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários deu parecer favorável à realização da OPA, os investidores compraram os papéis confiantes na realização da oferta. A empresa recorreu e ontem a CVM acabou decidindo a favor da não realização da oferta. A ação entrou em leilão quatro vezes pela manhã.