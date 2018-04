Bovespa segue NY e tem novo recorde de fechamento A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou com novo recorde nesta quinta-feira, 12, acompanhando o desempenho das bolsas de Nova York. O Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - subiu 0,87%, para 47.346 pontos. O recorde anterior, de 47.174 pontos, foi atingido no fechamento de terça-feira. O volume financeiro negociado foi de R$ 3,07 bilhões. Para Junior Hydalgo, diretor da Trust Investimentos, depois de ter ficado alerta com a ata do Fed no dia anterior, a Bovespa "acompanhou os sinais emitidos" pelo mercado de Nova York e se recuperou ao longo do pregão. As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira depois que a MedImmune se colocou à venda, o que impulsionou as ações do setor de biotecnologia. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,55%, para 12.552 pontos. A Nasdaq - que negocia ações do setor de tecnologia e internet - subiu 0,85%. Na Bovespa, a maior alta foi das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telemar, que fecharam com 5,28% de valorização. "Acredito que foi apenas uma recuperação do preço, já que as preferenciais vinham ganhando consideravelmente mais nos últimos dias", avaliou Hydalgo. Outra ação valorizada foi a da Sadia, que avançou 5,26%. No dia anterior, a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango (Abef) divulgou que as exportações de carne de frango atingiram no primeiro trimestre do ano 744,7 mil toneladas, ante 638,1 mil toneladas em igual período de 2006. As vendas externas também aumentaram, gerando receita de US$ 970,5 milhões contra US$ 790,7 milhões no primeiro trimestre de 2006. A Sadia é a maior exportadora de frangos e suínos do Brasil.