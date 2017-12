Bovespa: setor elétrico supera Teles Os recentes ganhos expressivos do setor de energia elétrica estão ofuscando o desempenho das empresas de telecomunicações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Até o último dia 25, a rentabilidade acumulada no ano pelas ações das elétricas presentes no Índice Bovespa estava em 23,60%, frente aos 16,80% das empresas de telecomunicações, segundo pesquisa da Economática. No mesmo período, o Ibovespa apresenta uma variação negativa de 0,25% O resultado deve-se basicamente ao comportamento do setor elétrico em julho, quando mostrou ganhos de 14,29%. No mesmo período, o segmento de telecomunicações apresentou variação negativa de 0,86%. Isso mostra que as últimas semanas foram decisivas para que a valorização das empresas de energia elétrica acumulada em 2000 superasse a de telecomunicações. O analista Marcos Severine, da Sudameris Corretora, afirmou que os números foram influenciados pela alta expressiva das ações da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). Somente em julho, os papéis Cesp subiram 78%, fazendo o ganho do ano saltar para 147,20%, segundo o estudo da Economática. A alta foi motivada por especulações do mercado sobre uma solução para a bilionária dívida da empresa. Mas ele acredita que os últimos meses sinalizam a virada do setor, que andou esquecido na Bolsa. Outro ponto destacado pelo analista para justificar a atração dos investidores pelos papéis é o fato de o risco do segmento estar se diluindo. Segundo ele, há três motivos: o aumento de tarifas confirmou as expectativas do mercado, a discussão em torno da privatização do setor está sendo retomada e a regulamentação para o futuro mercado livre de energia vem caminhando. Papéis do setor elétrico estão baratos Victor Pereira, analista da corretora BES Securities, avalia que os ganhos do setor elétrico devem continuar, superando outros setores e o Ibovespa. Na opinião de Pereira, os papéis ainda estão baratos em relação ao mercado. O analista da BES Securities afirmou que o resultado das empresas têm superado a expectativa do mercado. Segundo ele, a lucratividade deve melhorar ainda mais com o câmbio estável, pois não devem ocorrer perdas financeiras volumosas como em 1999 - já que as elétricas têm elevadas dívidas em dólar. Mas a opinião não é unânime entre os especialistas. Vladimir Pinto, analista do ABN Amro, disse que não estava esperando essa valorização dos papéis e não acredita que os ganhos devam continuar. Para ele, as discussões relevantes para o setor, como privatização e regulamentação do mercado livre de energia, estão caminhando lentamente.