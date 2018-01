Bovespa sobe 0,80% nos primeiros 15 minutos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu nesta quinta-feira com tendência positiva e nos primeiros 15 minutos de operações o índice Ibovespa (que mede as ações mais negociadas) subia 0,80%, para 35.112 pontos. O total, em pontos, resultou em uma negociações de 278 papéis a mais que os do fechamento da véspera, quando a alta foi de 1,34%. No mercado cambial, o dólar começou as operações com uma leve baixa de 0,09%, aos R$ 2,219 para a venda. Os lucros no Ibovespa eram liderados pelas ações preferenciais das elétricas Cesp e Transmissão Paulista, que subiam 2,85 e 2,60%, respectivamente. Ambos os papéis avançavam estimulados pelo resultado do leilão de quarta-feira, quando a maioria acionária da Transmissão Paulista foi comprada pela colombiana Interconexão Elétrica SA (ISA), por R$ 1,193 bilhão. Dos 54 papéis líderes, os únicos que operavam em baixa eram os ordinários da Embraer, que subiam 1,70%. O giro financeiro parcial do pregão nos primeiros 15 minutos era de R$ 40 milhões, com 2.704 negócios.