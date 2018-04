Bovespa sobe 1,2% e bate recorde aos 47.926 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) recuperou o fôlego com força na tarde desta sexta-feira, depois de uma ligeira queda pela manhã, e encerrou mais uma pregão em alta, renovando recordes de fechamento e intraday (alcançados durante o dia). O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou com alta de 1,22%, aos 47.926 pontos, maior pontuação histórica no fechamento. O volume negociado foi de R$ 3,7 bilhões. A Bolsa também renovou seu recorde intraday, atingindo pico de 47.967 pontos. Para Carlos Alberto Ribeiro, diretor da Novação Distribuidora, o desempenho positivo da Bolsa foi uma surpresa. "Esperávamos um dia de realização de lucros (venda de ações para apurar o ganho obtido nos últimos dias). O mercado suportou bem, o que é muito positivo", acrescentou. O mercado brasileiro encerrou a semana em alta acompanhando os mercados internacionais. Em abril, a Bolsa acumula alta de 4,63%. As ações da Petrobras contribuíram bastante para o resultado positivo do pregão nesta sexta-feira. As ações da empresa subiram 2,16%, cotadas a R$ 47,71. A empresa movimentou mais de R$ 630 milhões. A Companhia Vale do Rio teve alta de 0,53%, fechando a R$ 69,78. Outra que teve destaque no dia foi a Usiminas com alta de 4,75%, cotadas a R$ 94,90. Entre as papéis mais valorizados, a maior alta foi das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telemar, que subiram 5,03%, cotadas a R$ 70,40. Os papéis das empresas de telecomunicações estão entre os mais valorizados nesta semana, com as notícias de reestruturação de empresas e possibilidade de consolidação do setor. Mercado americano Em Nova York, o índice Dow Jones também registrou alta, de 0,47%, apesar de o índice de confiança do consumidor norte-americano, divulgado mais cedo, ter caído em abril para o menor nível em oito meses. Pela manhã, o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos (PPI, na sigla em inglês) acalmou a preocupação dos investidores com a inflação, que voltou à tona depois que a ata do Federal Reserve indicou a possível necessidade de mais aumentos do juro.