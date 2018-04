Bovespa sobe 1,5% e aproxima-se da máxima histórica A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o ânimo dos mercados acionários internacionais e fechou em alta de mais de 1% nesta terça-feira, no maior patamar desde a máxima histórica. Bolsas na Europa, América Latina e Estados Unidos fecharam com altas expressivas, animadas com um declínio dos preços de petróleo diante de uma menor preocupação geopolítica com o Irã. No Brasil, no final do dia, o Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - terminou a sessão com valorização de 1,51%, aos 46.288 pontos. Foi o maior nível de fechamento desde a máxima histórica em 22 de fevereiro, de 46.452 pontos. O volume financeiro ficou em R$ 4,52 bilhões. De acordo com analistas, o mercado brasileiro está sendo influenciado essencialmente pelo cenário externo, já que não tem nada no ambiente interno que possa interferir no movimento. "E os estrangeiros fazem o que querem, um dia a bolsa cai 2%, outro dia sobe 2%, nada impede que amanhã caia 3%", completou o operador, enfatizando a oscilação dos mercados. A menor preocupação geopolítica segue a perspectiva de uma solução diplomática para a questão da captura de marinheiros britânicos pelo Irã. Outro motivo para o bom desempenho dos mercados nesta sessão veio de dados dos EUA que mostraram aumento nas vendas pendentes de moradias em fevereiro, diminuindo o temor com o efeito dos problemas nos empréstimos imobiliários de alto risco no setor como um todo. Brasil capta recursos O bom ambiente para o Brasil influenciou a decisão do Tesouro Nacional de emitir US$ 500 milhões na reabertura de bônus (papéis da dívida brasileira) com vencimento em 2017. O prêmio oferecido foi de 1,22 ponto porcentual (em dólar) acima dos títulos norte-americanos, considerados sem risco. Preço do petróleo cai Os preços do petróleo nos Estados Unidos caíram nesta terça-feira com o otimismo sobre a disputa entre o Irã e a Grã-Bretanha. Os investidores esperam que os países encontrem uma solução diplomática para a tensão criada após a captura de 15 militares britânicos por forças iranianas. Na bolsa de Nova York (Nymex), o contrato com vencimento em maio caiu US$ 1,30 dólar e fechou a US$ 64,64 por barril, após mínima de US$ 63,96 e máxima de US$ 65,94 por barril. Em Londres, o barril do petróleo (tipo Brent) teve queda e fechou a US$ 67,81 por barril, após mínima de US$ 67,04 e máxima de US$ 68,72.