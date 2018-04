Bovespa sobe 2,08% e recupera patamar de 53 mil pontos

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) conseguiu perpetuar nesta segunda-feira, 20, o clima positivo visto na semana passada, graças aos indicadores e balanços favoráveis, além da possibilidade de uma solução para o problemático CIT Group. O índice Bovespa voltou aos 53 mil pontos, nível que tinha pisado pela última vez na primeira quinzena do mês passado, ajudado pela recuperação das commodities e em meio a um giro engordado pelo vencimento de opções sobre ações.

A Bolsa subiu 2,08% na sessão de hoje, para 53.154,93 pontos, maior patamar desde os 53.558,23 pontos de 12 de junho passado. Na mínima do dia, ficou estável, aos 52.073 pontos, e, na máxima, atingiu +2,28%, aos 53.262 pontos. Com mais esse resultado favorável, os ganhos em julho subiram a 3,28% e, em 2009, a 41,56%. Os dados são preliminares.

O volume financeiro somou R$ 7,773 bilhões, dos quais R$ 2,46 bilhões referem-se ao vencimento de opções sobre ações, sendo R$ 2,23 bilhões em opções de compra e R$ 230 milhões, de venda.

O clima doméstico beneficiou-se da brisa favorável vinda do exterior, com o noticiário dando conta de que o CIT Group iria anunciar hoje um acordo de refinanciamento de US$ 3 bilhões com os detentores de bônus para evitar um pedido de concordata. Até o final da sessão, entretanto, a confirmação oficial não veio. Mas isso não dissipou o bom humor, garantido ainda pelos indicadores antecedentes do Conference Board, que mostraram alta em linha com as projeções em junho, de 0,7%.

A revisão para cima do S&P 500 pelo Goldman Sachs, que agora prevê que o índice fechará o ano perto de 1.060 pontos, também favoreceu a alta das bolsas. O Dow Jones terminou em elevação de 1,19%, aos 8.848,15 pontos, S&P avançou 1,14%, aos 951,13 pontos - nível mais alto de 2009 -, e Nasdaq subiu 1,20%, aos 1.909,29 pontos.

Com a recuperação das ações e diante da perspectiva de retomada econômica - segundo pesquisa da Associação Nacional para Economia de Negócios, a economia dos Estados Unidos deverá se estabilizar no segundo semestre deste ano -, as commodities também subiram. Na Nymex, o contrato para agosto do petróleo aumentou 0,66%, para US$ 63,98 o barril.

Isso e o vencimento das opções sobre ações acabaram por influenciar o comportamento das blue chips Vale e Petrobras. Hoje, a mineradora brasileira anunciou mais um acordo de preços, para seu minério de ferro e pelota, com a siderúrgica italiana Lucchini. O preço dos finos de minério vai cair 28,2% em relação aos níveis de 2008, mesmo porcentual já acertado com siderúrgicas do Japão, Coreia do Sul e Europa. Vale ON terminou em alta de 3,83%, e PNA, de 3,05%.

O setor siderúrgico acompanhou os ganhos, também influenciado pelos dados da Associação Mundial do Aço que revelaram aumento de 4% na produção mundial de aço em junho em relação a maio. A China apresentou crescimento de 6,3% no período. Gerdau PN teve alta de 4,69%, Metalúrgica Gerdau PN, 4,27%, Usiminas PNA, 2,68%, e CSN ON, 4,17%. Petrobras subiu menos: +2,06% a ON e +1,27% a PN.

O setor bancário também foi destaque no mercado interno nesta sessão, depois que a corretora Goldman Sachs elevou sua recomendação para as ações dos bancos Itaú Unibanco e Bradesco de neutro para compra. A recomendação da Lojas Renner também foi melhorada, de venda para neutro. Itaú Unibanco PN subiu 4,22%, Bradesco PN, 2,77%, e BB ON, 1,62%. Lojas Renner ON avançou 5,73%.

Na opinião de Fausto Gouveia, economista da Legan Asset, apesar de a semana ser mais fraca em termos de agenda, as perspectivas seguem positivas, sobretudo diante das boas expectativas para os balanços interno e externo. "E esse clima melhor também abre janelas de oportunidades para as empresas colocarem debêntures e fazerem emissões", comentou ao lembrar que o quadro positivo ainda se completa, no quadro doméstico, com a reunião do Copom, que deve cortar a Selic em mais 0,5 ponto porcentual, segundo a avaliação dominante entre os especialistas do mercado financeiro.