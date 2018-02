Bovespa sobe 3% e recupera parte das perdas da semana passada

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em forte alta nesta segunda-feira, com investidores comprando ações que caíram muito na semana passada. O movimento foi ajudado pelos ganhos das bolsas de Nova York. O principal indicador da bolsa paulista avançou 3,12%, para 54.572 pontos, mas na máxima do dia chegou a subir 3,5%. O volume financeiro ficou em quase R$ 4 bilhões, abaixo da média dos últimos dias, de cerca de R$ 5 bilhões. Na semana passada, o Ibovespa caiu quase 8%, por preocupações com o setor de crédito imobiliário de risco nos Estados Unidos e o financiamento de acordos corporativos. "Para mim é um ajuste. Não é sinal de que agora voltamos à tendência de alta, não dá para falar isso agora", disse Nami Neneas, superintendente de renda variável da corretora Banif. "Hoje só está para cima porque Nova York está para cima." Nos EUA, o índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, subiu 0,70% e o indicador de principais ADRs brasileiros (papéis de empresas brasileiras negociados no exterior) subiu 2,66%. "Acreditamos que (a recente queda) se mostrará uma oportunidade de compra para ativos brasileiros, à medida que o crescimento global e a liquidez mundial continuam sustentadores, mas o mercado vendedor ainda não acabou", ponderou o WestLB em relatório. Destaques Dos 59 papéis do Ibovespa, apenas quatro caíram. As ações da Companhia Vale do Rio Doce e Petrobras subiram 3,88% e 4,56%, respectivamente. Analistas esperam que a mineradora divulgue na terça-feira aumento de mais de 50% no lucro do segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior alta do Ibovespa foi Telemig Participações, cujas preferenciais dispararam 10,33%. Investidores estão na expectativa de que seja anunciado nos próximos dias acordo de venda da empresa. (Por Juliana Siqueira)