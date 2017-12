Bovespa supera 24 mil pontos; dólar cai fortemente O mercado vive mais um dia de euforia. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) bate recorde de volume; superou a marca dos 24 mil pontos, e, às 15h11, operava em alta de 1,32%. O C-Bond, o título da dívida externa brasileira mais negociado, bate recorde alta. Por volta das 15 horas, estava sendo negociado a 100,750 centavos de dólar - ou seja, acima do valor de face com que foi lançado -, em alta de 0,56%. O dólar caía 0,70%, cotado a R$ 2,836. Veja a cotação do dólar.