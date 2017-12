Bovespa supera os 18 mil pontos e fecha em alta de 2,18% O semiferiado de Dia do Colombo nos EUA reduziu o volume de negócios nos mercados no Brasil nesta segunda-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,18% e o giro financeiro somou R$ 815 milhões. O índice conseguiu romper a barreira dos 18 mil pontos, ao cravar 18.061 pontos. É o maior nível desde 28 de março de 2000, quando foram registrados 18.337 pontos no fechamento do pregão. No mercado de juros futuros, os contratos com vencimento em abril negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxa de 17,71% ao ano ? contra 17,77% ao ano de sexta-feira. O dólar comercial fechou com ganho de 0,18%, cotado a R$ 2,8370 na ponta de venda dos negócios. Nos Estados Unidos, a temporada dos balanços do terceiro trimestre teve ótima estréia hoje. A Motorola, segunda maior fabricante de telefones celulares do mundo, anunciou que obteve lucro de US$ 116 milhões no período, acima do que os analistas esperavam. Hoje, o Dow Jones ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque ? subiu 0,93% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? ganhou 0,95%.