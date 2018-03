Bovespa suspende negócios com ações da Varig A Bovespa suspendeu hoje os negócios com ações das empresas do grupo Varig, devido ao atraso das companhias na divulgação das demonstrações financeiras do exercício de 2002. A Bolsa concedeu prazo até amanhã, dia 7, para que a Varig divulgue as contas do ano passado, sendo que a não regularização da situação poderá levar à rescisão do contrato de adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa. A Varig está no nível 1 de governança da Bovespa.