Bovespa tem 2ª alta seguida, puxada por Petrobrás e Vale

A Bovespa deu continuidade à alta da véspera e conseguiu fechar no azul o pregão desta terça-feira, 16, embalada pelas blue chips Petrobrás e Vale. Se foi reforçada no exterior a cautela em relação ao ajuste do programa de compras de bônus pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), por aqui os investidores seguiram em correção de preços dos ativos, que tentaram recuperar parte de perdas recentes.

À tarde, a OGX, que foi responsável por segurar o Ibovespa no vermelho na primeira metade dos negócios, reduziu as perdas e permitiu que a Bolsa migrasse para o terreno positivo pouco antes das 16 horas.

O Ibovespa encerrou em alta de 0,28%, aos 46.869,29 pontos. Na mínima, caiu 0,69% (aos 46.417 pontos), enquanto na máxima avançou 1,26% (47.330 pontos). O volume financeiro somou R$ 5,070 bilhões (dado preliminar). No mês, a Bovespa acumula desvalorização de 1,24% e, no ano, de 23,10%.

Petrobrás ON e PN fecharam em alta de 1,56% e 1,35%, respectivamente. Vale ON avançou 3,65%, enquanto os papéis PNA subiram 1,86%. No mercado internacional, os contratos futuros de metais básicos negociados na London Metal Exchange (LME) finalizaram com ganhos, impulsionados por uma leitura melhor do que a esperada sobre a produção industrial nos Estados Unidos. A queda do dólar lá fora também ajudou.

Os destaques de alta do Ibovespa foram Brookfield ON, que registrou valorização de 3,85%, seguida por MRV ON (+3,69%), Vale ON (+3,65%), JBS ON (+3,03%) e Banco do Brasil ON (+2,83%).

Em contrapartida, as ações ON da OGX, que foram as vilãs da Bolsa mais cedo, amenizaram a queda à tarde, encerrando o dia com perda 3,29%. Pela manhã, os papéis da empresa de Eike Batista chegaram a entrar em leilão, após caírem perto de 12%. Mesmo com a trégua, o papel teve o pior desempenho do Ibovespa nesta sessão.

Completaram o ranking de quedas do índice Usiminas ON (-3,85%), devolvendo parte da forte alta registrada na véspera, Oi PN (-3,81%), Usiminas PNA (-3,58%) e BM&FBovespa (-3,54%).

Em Wall Street, o índice Dow Jones fechou em queda de 0,21%, o S&P 500 recuou 0,37% e o Nasdaq perdeu 0,25%.