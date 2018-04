Bovespa tem 2º menor giro do ano

Os mercados se ressentiram da falta do parâmetro de Wall Street, ontem, o que limitou a oscilação dos principais ativos domésticos, assim como o volume de negócios. Com o feriado antecipado do Dia da Independência dos EUA, as bolsas norte-americanas não funcionaram. Na Europa, os principais índices acionários encerraram em direções divergentes, com poucas operações. A Bovespa teve um giro financeiro de apenas R$ 1,674 bilhão, próximo da menor marca do ano registrada em 25/5, de R$ 1,55 bilhão. O índice paulista exibiu leve baixa de 0,18%, aos 50.934,69 pontos. O dólar à vista ficou estável ante o real , a R$ 1,952 no balcão, após ceder à mínima intraday, de R$ 1,946 na sequência do leilão de compra vespertino realizado pelo Banco Central. Mas o volume à vista de US$ 1,190 bilhão, pouco abaixo do anterior, surpreendeu e foi favorecido por operações casadas de dólar à vista e futuro. Nos juros, a taxa de janeiro de 2011 cedeu a 9,89%. Na próxima semana, mais curta no mercado paulista por causa do feriado de 9 de julho no Estado de São Paulo, o investidor enfrentará o início da temporada de balanços do 2º trimestre nos EUA, que será aberta pela Alcoa na 3ªF