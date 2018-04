Bovespa tem 3ª alta seguida e já sobe 16,7% na semana

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ignorou os indicadores ruins divulgados nos Estados Unidos e, na esteira do noticiário positivo dos últimos dias sobre "pacotes" e "cortes de juros", engatou seu terceiro pregão consecutivo em alta. Subiu mais de 4%, reduzindo as perdas de novembro a pouco mais de 2%. Wall Street, que reagiu em baixa à bateria de números ruins, também mudou de sinal à tarde, dando fôlego às ações domésticas. Veja também: China reduz juros e compulsório para estimular crédito UE propõe pacote de estímulo de 200 bilhões de euros Fed anuncia novo resgate de US$ 800 bi nos EUA De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O Ibovespa terminou com valorização de 4,76%, aos 36.469,61 pontos. Durante o dia, oscilou entre a mínima de 34.319 pontos (-1,42%) e a máxima de 36.877 pontos (+5,93%). Apenas nestas três sessões de alta, acumulou ganhos de 16,70%. No mês, as perdas foram reduzidas a -2,11% (no pior dia de novembro, atingiram -16,12% - dia 21). No ano, atingem -42,91%. O giro financeiro totalizou R$ 4,501 bilhões. Os dados são preliminares. Os analistas consultados concordaram que não houve uma razão específica para a disparada da Bovespa, mas uma conjunção de fatores, entre eles, os sucessivos pacotes anunciados ao longo da última semana. Na terça, o Fed anunciou a injeção de US$ 800 bilhões na economia norte-americana e, nesta quarta, foi a vez de a União Européia comunicar um pacote de € 200 bilhões em gastos governamentais. A China também foi notícia ao cortar sua taxa de juros, o que favoreceu a recuperação dos preços das commodities. A expectativa de que as montadoras vão apresentar um plano que lhes permita receber recursos aprovados pelo Congresso também foi assunto nas mesas. Outro fator que tem tido um peso considerável nas decisões de negócios com ações é a formação da equipe econômica do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama. Nesta quarta, ele anunciou a escolha do ex-presidente do Federal Reserve Paul Volcker para chefiar o novo Conselho Consultivo para Recuperação Econômica, encarregado de ajudar o país a sair da recessão e de estabilizar os mercados financeiros. Obama também confirmou que seu conselheiro econômico Austan Goolsbee servirá no novo painel, assim como no Conselho de Consultores Econômicos. Outros membros deste conselho serão nomeados nas próximas semanas, segundo ele. Esta pode ser a razão para os péssimos números conhecidos hoje nos Estados Unidos terem impactado as ações pela manhã, com a inversão das bolsas norte-americanas para cima à tarde. Os dados não são desprezíveis: houve queda da confiança do consumidor, dos gastos com consumo, das vendas de imóveis novos, das encomendas de bens duráveis e também da inflação, refletindo a fraqueza na atividade. Às 18h19, o Dow Jones subia 2,35%, o S&P, 3,12%, e o Nasdaq, 4,13%. O feriado norte-americano do Dia de Ação de Graças, amanhã, também pode ter motivado os investidores a irem às compras hoje, por causa da proximidade do final do mês, e uma vez que as bolsas norte-americanas não funcionam esta quinta e fecham mais cedo na sexta-feira. Sem a referência de Wall Street amanhã, o volume financeiro tende a ser ainda mais fraco do que tem sido. A recuperação do Ibovespa foi puxada principalmente por ações ligadas às commodities - blue chips e siderúrgicas - e bancos. Petrobras ON disparou 4,85% e PN, 5,99%. Ontem à noite, a Petrobras anunciou a descoberta de hidrocarbonetos no poço 1-BRSA-669-BAS (1-BAS-147), localizado ao sul da Bacia do Jequitinhonha, em reservatórios arenosos acima da camada de sal. Vale ON avançou 2,91% e PNA, 2,22%. No setor siderúrgico, Metalúrgica Gerdau PN subiu 11,80%, Gerdau PN, 12,34%, Usiminas PNA, 4,63%, CSN ON, 5,40%. No setor bancário, Bradesco PN, 5,69%, Itaú PN, 7,33%, Unibanco unit, 5,15%, e BB ON, 9,39%.