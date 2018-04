Bovespa tem 3ª sessão de ganhos e sobe 5,79% na semana

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve nesta sexta-feira, 17, sua terceira sessão consecutiva de elevação. Embora o ritmo tenha sido bem mais lento do que o visto nos dois dias anteriores, colaborou para garantir uma alta de 5,79% na semana. O dia foi marcado pela volatilidade, no Brasil e em Wall Street, com os investidores pisando no freio para digerir os últimos números da safra de balanços e de indicadores, à procura de qual rumo seguir. O vencimento na próxima segunda-feira no mercado doméstico também pautou o vaivém dos negócios.

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

O Ibovespa terminou a sexta-feira em alta de 0,30%, aos 52.072,49 pontos, o maior patamar desde os 52.137,58 pontos de 29 de junho. Na mínima do dia, o Ibovespa atingiu 51.736 pontos (-0,35%) e, na máxima, os 52.353 pontos (+0,84%). No mês, Bolsa acumula +1,18%, e, no ano, +38,68%. O giro financeiro de hoje foi o menor da semana e somou R$ 4,102 bilhões. Os dados são preliminares.

Não faltavam motivos para a Bolsa subir, um dos principais a elevação, pelo Morgan Stanley, da recomendação para sua carteira de ações do Brasil, do índice MSCI de equal-weight (igual à referência do mercado) para overweight (acima da referência). Petrobras foi uma das beneficiadas pelo banco, que classificou o papel como um dos top picks de empresas de países emergentes. As ações ON avançaram 2,11% e as PN 1,78%, ainda favorecidas pela alta do petróleo - na Nymex, o contrato do petróleo para agosto subiu 2,48%, para US$ 63,56 o barril.

As siderúrgicas também podem ser citadas como destaque de alta, embora o setor não tenha fechado com uniformidade - Gerdau Metalúrgica foi a exceção. Os dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) indicando crescimento das vendas e das exportações favoreceram os papéis. Gerdau PN registrou +0,34%, Metalúrgica Gerdau PN, -0,77%, CSN ON, +1,02%, e Usiminas PNA, +1,32%.

Vale terminou de novo em sentidos opostos, com a ON em baixa de 0,09% e a PNA em alta de 0,27%. Os papéis oscilaram muito em razão do vencimento de opções sobre ações na próxima segunda-feira, onde o strike de R$ 30 se confirmou.

Os balanços e indicadores norte-americanos conhecidos hoje, embora tenham sido considerados, na sua maioria, positivos, não deram muito entusiasmo para que os investidores se mantivessem firmes em sua posição compradora. "Depois das altas vistas nos últimos dias, é até saudável essa freada. O mercado fica mais leve. Acho que a Bolsa vai continuar se arrastando, assim como o fluxo estrangeiro", comentou uma fonte do mercado de renda variável.

O Dow Jones encerrou a sexta-feira em +0,37%, aos 8.743,94 pontos. O S&P recuou 0,04%, aos 840,38 pontos, e o Nasdaq subiu 0,08%, aos 1.886,61 pontos. O mercado gostou dos números do Citigroup e da IBM, mas ficaram ressabiados com Google, General Electric e Bank of America.

O dado de que as construções novas nos Estados Unidos aumentaram mais do que se esperava em junho (+3,6%, para 582 mil, ante 532 mil previstos) também não chegou a entusiasmar. Mas na próxima semana a agenda segue cheia de balanços e conta ainda com depoimentos do presidente do Fed, Ben Bernanke, mas também é só. De indicadores, a semana será pobrinha, pobrinha, com destaque para os dados antecedentes na segunda-feira.

Redecard ON foi um dos destaques de baixa hoje, na segunda maior queda do Ibovespa, com -3,75%. Os papéis reagiram à notícia de que a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça abriu processo contra a companhia por suposto abuso de mercado contra os chamados "facilitadores" de pagamento via Internet, como o MercadoPago, ligado ao MercadoLivre, e o PagSeguro, do UOL.