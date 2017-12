Bovespa tem alta de 2,56% e volume de R$ 617 mi A Bovespa hoje fechou em alta de 2,56%, com volume financeiro de R$ 617 mi. O recuo do Tesouro e do Banco Central na definição de um teto para compra de dólar este ano ajudou a melhorar o humor da bolsa. A este fator, somou-se a bem-sucedida operação de troca de bônus pela Argentina, que teve demanda duas vezes superior aos US$ 4,202 bi da operação. Houve ainda dois indicadores de que os bons ventos poderão voltar a soprar na bolsa doméstica: o descolamento da Nasdaq -que oscilou em baixa durante toda a tarde- e o fato de os vendedores terem rareado. Ainda que o mercado tenha consciência de que a troca dos US$ 3 bi por US$ 1,2 bi foi uma mera operação retórica -afinal, o Tesouro poderá comprar quanto quiser e precisar no mercado de câmbio- o meia-volta mostrou que a equipe econômica está sensível às turbulências do mercado e não pretende deixar especulações sem troco algum. E, na prática, o recuo do dólar é mais um fator que poderá determinar a queda da taxa Selic, na próxima reunião do Copom.