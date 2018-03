Bovespa tem alta de 9,66% em março; dólar cai 6% Os quatro mil suicidas iraquianos provocaram baixas no mercado financeiro. A atividade industrial americana, também. O índice Dow Jones fechou em queda de 1,89%, a Nasdaq caiu 2,08% e a Bovespa recuou 1,08%, com volume financeiro de R$ 628 milhões. No entanto, mesmo com todo este revés de expectativas, o índice teórico paulista encerrou março com uma alta acumulada de 9,66%. A percepção de que a guerra será prolongada, podendo resultar num banho de sangue, cresceu por causa dos militantes islâmicos que se dispõem a morrer para atacar as forças anglo-americanas. Seriam 4 mil, segundo o porta-voz iraquiano Hazem al-Rawi, prontos para atuar com mártires na chamada jihad (guerra santa). No flanco da economia, a Associação dos Gerentes de Compras de Chicago informou que o índice de atividade industrial regional de março caiu para 48,4 em março, de 54,9 em fevereiro. A queda foi mais acentuada do que a projetada pelos economistas, que previam recuo para 50,0. O mercado de juros resistiu hoje e manteve as taxas praticamente estáveis em relação ao fechamento de sexta-feira. O clima de bom humor, sustentado pela forte demanda por C-Bonds e pela queda do dólar, falou mais alto e a curva de juro segue praticamente sem prêmios. Mas, dizem alguns profissionais, o relatório de inflação, divulgado hoje, e a pesquisa Focus/BC merecem atenção, porque trazem sinais de alerta em relação à inflação. No relatório de inflação, o Banco Central informou que sua projeção para o IPCA neste ano é de 10,80%. É a primeira vez que o relatório admite que a inflação ficará em dois dígitos. E é a indicação de que não se trabalha, pelo menos por ora, com a idéia de atingir a meta de 8,5%, ainda que ela seja elevada para 9,5%. O dólar à vista desacelerou a queda e o volume de negócios quase dobrou. O "pronto" encerrou em baixa de 0,30%, cotado a R$ 3,353, após cair até R$ 3,328 (-1,04%) no início da tarde. O giro financeiro no D+2 à vista saltou 88,33% para cerca de US$ 1,614 bilhão. O recuo do "pronto" no dia, sustentado também pelo fluxo comercial e financeiro positivo, ampliou a perda acumulada frente o real no mês para 6,08%, o que atraiu compradores ao mercado. No ano, a moeda americana contabiliza queda de 5,28% ante o real.