Bovespa tem entrada de quase R$ 1 bilhão em agosto A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou em agosto fluxo de recursos estrangeiros positivo. O saldo no mês revela entrada de capital externo de R$ 999.567.053,00, resultado de compras de ações de R$ 4.604.637.760,00 e vendas de R$ 3.605.070.707,00. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o saldo está positivo em R$ 3.449.508.992,00. Esse montante acumulado é o maior saldo de estrangeiros (em reais) da história da Bovespa, que até então era de R$ 3.379.819.565,00 - resultado obtido em todo o ano de 1996. Volume no mês A Bovespa apresentou ao longo do mês de agosto um volume financeiro de R$ 17,3 bilhões, o que representa alta de 38,4% em relação ao giro do mês anterior, que havia sido de R$ 12,5 bilhões. A média de operações diárias de agosto foi de R$ 828,25 milhões e 41.549 negócios, ante a média anterior de R$ 572,65 milhões e 33.131 negócios. Do volume financeiro negociado no mês, 11,49% foram realizados no pregão viva-voz e 88,51% no sistema eletrônico - que contabiliza as operações realizadas no Mega Bolsa e no Bovespa Fix. O Ibovespa, composto pelos 54 ativos de maior liquidez, subiu 11,8% no período, fechando agosto em 15.174,49 pontos. Já o IBX-50, formado pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, ponderadas pelo valor de mercado das empresas, ganhou 10,48%, a 2.001,05 pontos.