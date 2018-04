Bovespa tem maior nível em 4 meses à espera de plano nos EUA A Bovespa seguiu a disparada de Wall Street nesta sexta-feira, em meio à aposta de que o aprofundamento da crise nos Estados Unidos vai facilitar a aprovação legislativa do pacote proposto pelo governo Obama. O Ibovespa disparou 4,01 por cento, a 42.755 pontos, na maior pontuação desde 3 de outubro. O volume financeiro da sessão totalizou 5,36 bilhões de reais. Diferentemente do habitual, o anúncio de que a taxa de desemprego nos EUA atingiu o maior nível em 16 anos foi entendido como fator adicional de pressão para que os congressistas aprovem o multibilionário pacote de estímulo econômico. "É hora do Congresso agir. É hora de aprovar um plano de recuperação econômica e reinvestimento para fazer nossa economia se mover novamente", disse o presidente norte-americano, Barack Obama, classificando a notícia de mais demissões como "devastadora". Nos EUA, os principais índices acionários avançavam cerca de 2,5 por cento a menos de uma hora do encerramento dos negócios. "Tem uma expectativa combinada de estímulo à economia e também para ajudar os bancos", disse Álvaro Bandeira, diretor da corretora Ágora. O secretário do Tesouro norte-americano, Timothy Geithner, vai divulgar na segunda-feira um "plano abrangente" para estabilizar o sistema financeira. A expectativa é de que ele apresente um menu de opções para "limpar" o balanço dos bancos de ativos considerados tóxicos. DE OLHO NAS COMMODITIES Além disso, diante de reiterados sinais de que a China está recompondo estoques de petróleo e minério de ferro, os investidores estrangeiros seguiram na ponta compradora das blue chips domésticas Petrobras e Vale, que carregaram o Ibovespa para a quarta alta consecutiva. Petrobras avançou 4,2 por cento, a 27,10 reais, enquanto Vale teve ganho de 3,6 por cento, a 32,48 reais. (Reportagem de Aluísio Alves)