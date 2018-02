Bovespa tem um dos piores dias do ano A Bolsa de Valores de São Paulo despencou 4,3 por cento nesta terça-feira, depois que lucros abaixo do esperado e preocupações com o setor imobiliário nos Estados Unidos deflagaram forte movimento de ações no mundo inteiro. Foi a maior queda desde a baixa de 6,6 por cento registrada em 27 de fevereiro. Segundo dados preliminares, o Ibovespa encerrou a 55.565 pontos. Mesmo descontando o giro do leilão de Telemar Norte Leste, o volume financeiro da bolsa ficou acima da média, em 5,5 bilhões de reais. Em Nova York, o Dow Jones perdeu 1,6 por cento, o risco-país subiu 11 pontos, para 180 pontos básicos, e o índice de principais ADRs brasileiros caiu 4,56 por cento. Até a véspera, o Ibovespa acumulava alta de mais de 30 por cento no ano. (Por Juliana Siqueira)