Bovespa tenta resistir à queda da Nasdaq Assim como ontem, a Bolsa de Valores tenta resistir à queda da Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia ?, que reage ao mau resultado da Amazon.com e à expectativa negativa com o desempenho das empresas de tecnologia. No início da tarde, a bolsa eletrônica norte-americana acumulava queda de 3,04%. Há pouco a Bovespa operava em queda de 0,55%. Ata do Copom No mercado de juros, foi registrada pequena alta nas taxas de papéis futuros. Segundo operadores, o cenário continua positivo e essa avaliação foi confirmada hoje pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que já dava como esperado o repique de inflação nesse mês. Além disso, a ata revelou que a queda da taxa básica de juros ? Selic ? de 17% para 16,5% ao ano foi decidida por unanimidade. No início da tarde, os contratos de juros de DI a termo ? que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano ? pagavam juros de 17,73 % ao ano, frente a 17,80% ao ano ontem. O dólar segue cotado abaixo do patamar de R$ 1,7900. Há pouco estava negociado a R$ 1,7840.. na ponta de venda dos negócios.