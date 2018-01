Bovespa vai à praia divulgar mercado de ações A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inicia em 2 de janeiro programa de esclarecimento da população sobre o funcionamento e importância do mercado acionário nas praias de Santos, Riviera de São Lourenço, Guarujá, Maresias e Praia Grande. O presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, disse à Agência Estado que um furgão (Bovmóvel) e instrutores contratados estarão no litoral paulista de 02 de janeiro a 02 de fevereiro (de quinta a domingo, das 10h às 18h) para divulgar o mercado acionário. Para chamar a atenção dos turistas deve haver também a distribuição de prêmios e convites para que venham visitar a sede da instituição em São Paulo. Segundo Magliano, 4 milhões de pessoas passam suas férias em janeiro e fevereiro (ficando em média 10 dias) nas praias do litoral paulista. O programa "Bovespa vai à praia" faz parte do projeto de Bolsa popular, que se iniciou com cursos na Força Sindical e foi ampliado com palestras nas principais universidades de São Paulo. Sete clubes já foram visitados. Há a expectativa, por exemplo, de que o Flamengo crie seu clube de investimento em ações. Os funcionários da Força Sindical já criaram fundo de investimento popular com aplicações de R$ 29 ao mês no mercado acionário. Segundo Magliano, o programa de popularização da Bolsa produziu um aumento na participação de pessoas físicas no volume de negócios da Bovespa de 17% em 1994 para 21% em 2002.