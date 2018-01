Bovespa vende fatia na bolsa americana CME e mira fusão com a Cetip

A BM&FBovespa anunciou nesta quinta-feira, 7, a venda da totalidade de sua participação na CME, o equivalente a 4% do capital social da bolsa americana. Segundo fato relevante, essa alienação teve como objetivo "obter recursos para fazer frente às necessidades da companhia no contexto da proposta de combinação de negócios com a Cetip".

No mesmo documento, a companhia salienta que a CME informou que não tem neste momento a intenção de reduzir sua participação acionária na Bolsa brasileira, que é hoje de cerca de 4% do capital. No ano passado, a Bolsa brasileira já tinha se desfeito de 20% de seu investimento na CME, montante levantado que segue em seu caixa e que também deve ser utilizado para a aquisição da Cetip.

Dessa forma, Charles Carey, executivo da CME, seguirá como membro do conselho de administração da BM&FBovespa. Por outro lado, o presidente da Bolsa, Edemir Pinto, enviou carta ontem ao conselho da CME para informar sua renúncia ao conselho da companhia, assento que ocupa desde 2011.

No documento, a Bolsa ressalta o "relacionamento próximo e a parceria entre o CME Group e a BM&FBovespa". "Tal parceria aprofundou gradualmente ao longo dos anos e resultou nos acordos operacionais firmados em 2007 e 2010, que estabeleceram a participação acionária cruzada e a presença recíproca nos conselhos de administração".

A Bolsa destaca ainda que as duas empresas seguirão trabalhando em conjunto no desenvolvimento e listagem cruzada de produtos nas respectivas bolsas, assim como manterão, dessa forma, cooperação tecnológica.