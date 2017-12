Bovespa volta a funcionar das 10h às 17h A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou hoje que o horário dos sistemas de negociação será alterado a partir do próximo dia 3 de abril. A partir desta data, o pregão eletrônico voltará a funcionar em sessão contínua das 10h às 17h e o After Market, das 17h30 às 19h. O Soma, o mercado de balcão organizado da Bovespa, também passa a operar ininterruptamente das 10h às 17h. A Bovespa lembra que até a próxima sexta-feira, dia 31 de março, as negociações permanecem das 11h às 18h e o After Market continua das 18h30 às 19h30.