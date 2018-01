Bovespa volta a operar nos níveis do final de junho O dia não poderia ter sido melhor para a Bovespa, ontem, quando o pregão fechou em alta de 2,03%, voltando a operar nos mesmos níveis de 28 de junho deste ano, acima dos 11 mil pontos. Essa alta firme da Bolsa foi acompanhada de forte volume financeiro, R$ 969,7 milhões, impulsionado pela entrada de investidores estrangeiros no mercado e também por algumas operações diretas, para ajuste de carteiras. A Bolsa está vivendo o tradicional rally de fim de ano, impulsionada por uma série de notícias positivas que estão deixando o mercado mais confiante. As declarações do futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que tem reiterado o compromisso com a estabilidade de preços, combate à inflação e com o regime de metas serviram para tranquilizar os investidores. Ontem pela manhã, o futuro presidente do BC voltou a dar declarações nesse sentido, o que ajudou a sustentar a alta da Bolsa. O mercado também comemora a formação do futuro ministério do governo eleito. As nomeaçõs feitas até agora pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estão agradando aos investidores. Tanto que o C Bond continuou subindo. A alta foi de 1,25%, com o título negociado a 66,75 centavos de dólar. O risco país, às 19 horas, estava abaixo de 1.400 pontos (1.399 pontos). "O mercado de ações está corrigindo as distorções de preços", disse um analista. A queda forte do dólar, que fechou cotado abaixo de R$ 3,50, valendo R$ 3,48, também serviu de combustível para a Bovespa, que operou na contramão do mercado americano. O índice da bolsa eletrônica Nasdaq fechou em baixa de 0,53% e o Dow Jones recuou 0,98%, ambos pressionados pelas preocupaçõs com a possibilidade de uma ofensiva militar dos EUA contra o Iraque.