"Bovmóvel" atrai turistas no litoral paulista O "Bovmóvel", carro promocional da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa), foi uma atração a parte hoje na Praia do Boqueirão, em Praia Grande, no litoral paulista. Muitos turistas, principalmente de São Paulo, que ainda lotam as praias, deixaram de lado por alguns minutos o banho de sol, e foram até o calçadão para receber esclarecimentos sobre como funciona a bolsa e as melhores aplicações. A receptividade alcançada pelo primeiro dia do programa ?Bovespa vai à Praia?, agradou a corretora de valores Chao Oliveira, uma das integrantes do grupo, que hoje dava as informações necessárias aos banhistas. ?Quando o Bovmóvel chegou, às 10 horas, atraiu de imediato mais de 10 pessoas, e agora o movimento está sendo contínuo?, disse. Segundo disse, 50% dos turistas que visitaram o carro não sabiam o que era a bolsa e 20% deles já tinham algum conhecimento, muita curiosidade e vontade de aplicar. ?Deixamos claro que o mercado de ações está aberto a qualquer tipo de investidor e que o ideal, muitas vezes, quando não se dispõe de recursos para formar uma carteira com ações diversificadas, é formar um grupo, um clube de investimentos?, disse Chao. Esta é a primeira campanha realizada pelo Bovespa com o objetivo de popularizar o setor. A expectativa é de que no prazo de cinco a dez anos os quatro milhões de investidores atuais passem a ser 13 ou 14 milhões. O diretor de marketing da bolsa paulista, Luis Abdal, disse que para isso é necessário que o governo reduza os juros, de forma a tornar as aplicações mais atrativas. Além de explicar como funciona a bolsa, o "Bovmóvel" fez sorteios, que incluem brindes, visita à Bovespa, seguida de almoço com o presidente da instituição, Raymundo Magliano Filho, no próximo dia 6 de fevereiro, com direito a acompanhante e o sorteio entre eles de uma viagem a Abrolhos. O terapeuta Gilmar Simões, de São Paulo, que visitou o carro por curiosidade, já admite que, no futuro, poderá fazer aplicações no setor. ?A praia é, sem dúvida o melhor local para as empresas mostrarem seus produtos?, disse. Outro que ficou interessado foi o administrador de empresas Nerci João Gnegani. Ele já fez algumas aplicações na bolsa e agora pretende retomar os investimentos após a conversa que teve com Cláudio Sinckevicius, assessor de investimentos de uma corretora. Sinckevicius disse que ?a curiosidade dos turistas deve trazer bons resultados no futuro, com a concretização de negócios.? O montador Robson Chiodani, também de São Paulo, elogiou a iniciativa por proporcionar maiores conhecimentos sobre o tema para a população. Muitos turistas foram até o "Bovmóvel" por causa dos prêmios. O analista financeiro Arnaldo Mascarenhas, de São Paulo, preencheu o cupom para colocar na urna. O primeiro sorteio será realizado nesta sexta-feira,na Praia do Boqueirão. No sábado, o "Bovmóvel" chegará à Praia do Gonzaga, em Santos. O veículo deverá visitar ainda a Riviera de São Lourenço, em Bertioga, a Praia da Enseada, no Guarulá, e Maresias, em São Sebastião.