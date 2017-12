BP e Shell são primeiras a comprar petróleo iraquiano no pós-guerra A British Petroleum (BP) e a Royal Dutch/Shell informaram nesta quarta-feira que venceram o direito de comprar cada uma dois milhões de barris de petróleo iraquiano. Segundo fontes do setor, esta foi a primeira venda de cru extraído do Iraque desde o fim da guerra. As duas companhias devem carregar o petróleo nas próximas semanas no terminal Mina al-Bakr, no Golfo Pérsico. A BP informou que exportará o produto para os Estados Unidos; a Shell não quis revelar para onde venderá sua parte. O valor das transações não foi imediatamente informado.