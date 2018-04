BR-101 no norte fluminense terá mais 2 pedágios A concessionária Autopista Fluminense, da OHL Brasil, que administra o trecho da BR-101/RJ, que vai da ponte Rio-Niterói até a divisa com o Espírito Santo, inicia na próximo semana a cobrança de pedágio em mais duas praças na rodovia. A tarifa básica será de R$ 2,50. À meia-noite da próxima segunda-feira (dia 9) começará a cobrança na praça localizada no quilômetro (km) 123, em Campos dos Goytacazes (RJ) e a partir das 0h do dia seguinte na praça localizada no km 299, em São Gonçalo (RJ). A empresa informa que a tarifa foi calculada de acordo com o contrato assinado com o governo federal em 14 de fevereiro do ano passado, que estipula que o valor oferecido no leilão seja corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança. O início da cobrança está de acordo com a Deliberação nº 478 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de 18 de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 21 de novembro do mesmo ano. O trecho de 320 quilômetros, que passou a ser administrado pela OHL em fevereiro deste ano, recebeu investimentos de R$ 100 milhões no primeiro ano da concessão. Os recursos foram aplicados em obras de melhoria como sinalização horizontal (faixas), vertical (placas), além da recuperação de iluminação e pavimento. Durante os 25 anos do contrato de concessão, serão investidos R$ 2,3 bilhões em melhorias na rodovia. A OHL administra 3.226 quilômetros de rodovias no País por meio de nove concessionárias nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.