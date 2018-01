BR Distribuidora aprova projeto de fusão Varig-TAM A BR Distribuidora, uma das principais fornecedoras de querosene de aviação e um dos maiores credores da Varig, está vendo com bons olhos o projeto de fusão da companhia aérea com a TAM. O presidente da BR, Rodolfo Landim, que semana passada recebeu a visita do Banco Fator, coordenador da operação, qualificou como "bastante razoável" o projeto apresentado para a junção das duas companhias. "Fico satisfeito de ver isso, é uma grande oportunidade. A proposta de fusão vai trazer algumas sinergias importantes para as companhias", afirmou o presidente da estatal. Landim não informou maiores detalhes sobre as linhas gerais apresentadas semana passada à estatal, mas citou que o processo contemplará uma fusão operacional de rotas e ganhos operacionais. Landim destacou a chance, por exemplo, da redução de prejuízos em vôos considerados deficitários e do melhor aproveitamento conjunto nas rotas. "Para o resultado das duas companhias eu acho que vai ser algo muito positivo", afirmou, citando que a estatal sabe das dificuldades que o setor de aviação vem apresentando no País. A Varig tem uma dívida de R$ 140 milhões com a BR Distribuidora, que será abatida ao longo de sete anos. Além disso, a estatal concedeu uma linha crédito de R$ 40 milhões em combustível, em meados do mês passado. Na prática, este crédito equivale a 13 dias de fornecimento para a empresa aérea. A TAM também dispõe de uma linha deste tipo. Já a Vasp não conta com este crédito e vem pagando antecipadamente a compra de combustível. O setor de aviação é importante para a BR Distribuidora. No ano passado, a estatal investiu R$ 18,2 milhões no segmento, 5% acima do inicialmente orçado. Para este ano, a aposta no setor avançará 15,4% e os investimentos chegarão a R$ 21 milhões, conforme o orçamento para 2003. O aumento é significativo, levando em conta que a distribuidora deverá repetir este ano o valor do investimento total do ano passado, de R$ 398 milhões.