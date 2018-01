BR distribuidora faz acordo bilionário com Vale do Rio Doce A BR Distribuidora assinou na última terça-feira, 12, um contrato de R$ 11 bilhões para fornecer combustível à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Trata-se do maior contrato assinado pela distribuidora, segundo sua presidente, Maria das Graças da Silva Foster. O acordo terá vigência de cinco anos, prorrogável por mais dois, e garante à BR o fornecimento de 95% de todo o combustível consumido pela mineradora. Até agora, a Vale comprava suas necessidades no mercado spot (à vista) e a BR era responsável por uma média de 73% do seu consumo. Com o novo contrato, a mineradora passa a representar 5% do faturamento anual da distribuidora, informou Graça.