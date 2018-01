BR Distribuidora oferece crédito de R$ 40 milhões para Varig A BR Distribuidora concedeu um crédito de R$ 40 milhões para o giro da compra de combustíveis da Varig. O acordo está em vigor desde janeiro. Na prática, o crédito equivale a um período de 13 dias para o pagamento das despesas realizadas pela empresa aérea junto à distribuidora. Segundo o presidente da estatal, Rodolfo Landim, a TAM também dispõe de um crédito comercial, cujo valor não foi informado. No caso da Vasp, não há crédito para o giro da empresa, que vem pagando o combustível antecipadamente. A dívida da Varig com a BR é de R$ 140 milhões e está renegociada para o pagamento parcelado no período de sete anos. Segundo o executivo, a Varig "está pagando em dia", conforme a última renegociação.