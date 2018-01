BR Distribuidora volta a conceder crédito para Varig A BR Distribuidora voltou a conceder crédito para a Varig comprar combustível para seus aviões. Depois de recuperar R$ 100 milhões com a companhia aérea por meio da execução de recebíveis, a distribuidora de combustíveis retomou um "relacionamento comercial normal" com o cliente, disse o diretor de grandes consumidores da BR, Marco Antônio Capute. "A Varig está totalmente adimplente conosco e retomamos o contrato do ponto de vista comercial", disse o executivo. Em uma reunião na semana passada, a BR garantiu à Varig a venda de combustíveis sem o pagamento diário, como vinha sendo feito desde o rompimento do memorando de entendimentos para a recapitalização da empresa aérea. O novo contrato, porém, prevê uma exposição menor da BR nas operações com a Varig. Antes, a distribuidora dava ao seu cliente um crédito de 20 dias, o que significava uma exposição de R$ 80 milhões. No novo acordo, a Varig terá apenas 10 dias de crédito, ou R$ 40 milhões. A dívida da companhia aérea com a distribuidora está em R$ 140 milhões segundo Capute. "Mas é um contrato de longo prazo, cujas parcelas ainda não venceram. Por isso a empresa é considerada adimplente", explicou. No auge da crise, após o rompimento do acordo, a Varig chegou a dever R$ 280 milhões à distribuidora, que passou a cobrar diariamente pelo combustível vendido. Além disso, executou recebíveis que tinha como garantia pelos créditos, que garantiam um pagamento de R$ 5,6 milhões por dia. Capute acredita que há uma saída para a crise na companhia aérea. "A Varig se reestruturou operacionalmente, está enxuta. Agora, demos uma ajuda para que ela consiga negociar uma capitaçozação com investidores", disse.