BR Telecom formaliza suspensão de incorporação A Brasil Telecom formalizou ontem a suspensão da incorporação da Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT). A holding lembrou que a decisão foi tomada em 1º de janeiro pelo juiz de plantão da Justiça Federal de Porto Alegre que deferiu liminar em ação cautelar promovida pelo Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular (IDEP) e outros. A Brasil Telecom lembrou ainda que a decisão determinou a manutenção das ações da CRT no mercado de capitais até a apresentação dos demonstrativos contábeis e de avaliação do patrimônio líquido de ambas as empresas. A holding foi intimada a apresentar esses documentos, bem como a ata da assembléia geral extraordinária (AGE) da CRT, realizada em 28 de dezembro de 2000. A Brasil Telecom destacou que estes papéis continuam a disposição dos acionistas e que a referida ata foi publicada nos jornais no último dia 29.