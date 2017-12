BR Telecom: tarifas mais baratas que as da Embratel O diretor de Marketing da Brasil Telecom (BrT), Gabriele Della Vedova, informou que a partir do próximo domingo as ligações de longa distância feitas por meio do plano alternativo das operadoras controladas pela BrT, vão estar entre 1% e 8,6% mais barato, em comparação ao Plano Sempre 21 da Embratel. Vedova explicou que uma ligação do Distrito Federal pelo telefone fixo para outro telefone fixo na região da BrT (do Acre ao RS) ficará 8,6% mais barato, se for usado o código 14. O gerente de Comunicações e Marketing da BrT, Bernardo Fernandes, disse que a empresa vai publicar anúncio amanhã nos principais jornais dos estados onde opera, comparando as tarifas das companhias telefônicas com as praticadas pela Embratel. O objetivo, segundo ele, é comprovar que a publicidade da Embratel "é enganosa" porque, segundo Fernandes, no anúncio da Embratel, a empresa só compara a tarifa com a Intelig, para comprovar que tem o preço menor.