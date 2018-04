BRA deve voltar a voar após o carnaval A companhia aérea BRA deve voltar a voar depois do carnaval. A empresa, que está em recuperação judicial e não voa desde novembro de 2007, foi aprovada ontem no voo de certificação da Anac. A empresa estava com o Certificado de Homologação de Transporte Aéreo (Cheta) suspenso e, com a aprovação de ontem, essa suspensão deve ser revogada nos próximos dias. Quando entrou com pedido de recuperação judicial em dezembro de 2007, a BRA tinha uma dívida de R$ 220 milhões.