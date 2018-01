Bracelpa: produção de celulose deve crescer 7,2% no ano A produção brasileira de celulose deverá alcançar 11,1 milhões de toneladas este ano, uma alta de 7,2% sobre 2005. Já a produção de papel deverá crescer 1,8% em 2006, atingindo 8,8 milhões de toneladas. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira pela Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). Os números levarão o Brasil a se tornar este ano o sexto maior produtor mundial do setor, ultrapassando o Japão. O consumo aparente nacional deverá aumentar 5,3% sobre o ano passado, chegando a 7,7 milhões de toneladas. De acordo com Bracelpa, isso significa um consumo per capta de 41,1 kg/habitante/ano, 4,1% superior aos 39,5 kg/habitante/ano registrados em 2205. A Bracelpa prevê um crescimento de 5,9% na produção e de 8,2% nas exportações em 2007, comparando-se com 2006. Segundo o presidente da Bracelpa, Horácio Lafer Piva, o crescimento ocorrerá por conta da entrada em operação de projetos de expansão já anunciados. No segmento de papel, o crescimento previsto é de 2,9% na produção. Já o aumento do consumo aparente esperado é de 4%. Segundo Piva, as previsões otimistas ocorrem sobretudo por conta do cenário internacional. "O mercado vai continuar crescendo, sobretudo por causa da China, e os preços dos produtos devem continuar em alta", disse Piva. Ele citou também o "fechamento de plantas ineficientes", em países como o Canadá, continuará a favorecer a produção brasileira de papel e celulose. Exportações O setor deverá exportar US$ 4 bilhões em 2006, contra US$ 3,4 bilhões em 2005, um crescimento de 17,5%. Segundo Piva, a previsão para 2007 é de atingir US$ 4,3 bilhões em exportações, com expansão de 6,3% sobre os resultados deste ano. Para o executivo, os preços deverão continuar na mesma média de 2006, mesmo com uma possível desaceleração da economia americana, que poderia empurrar para baixo os valores do setor. "Não prevemos aumentos significativos de preço em 2007, mas a China deverá compensar qualquer recuo de consumo dos Estados Unidos", disse Piva, ex-presidente da Fiesp. O superávit projetado para a balança comercial para este ano é de US$ 2,9 bilhões, um crescimento de 14,1% sobre 2005. Para 2007, é esperado um superávit de US$ 3,1 bilhões, um aumento de 6,9%. Em 2006, os principais mercados para exportação brasileira de celulose foram a Europa (50%), Ásia (29%) e América do Norte (20%). No segmento de papel, as principais exportações foram América Latina (49%), Europa (25%), Ásia (11%) e América do Norte (9%). Investimentos Para Piva, o setor de celulose tenderá nos próximos anos a receber mais investimentos no Brasil do que o de papel. De acordo com ele, comparativamente a outros países, a indústria brasileira de celulose é mais competitiva, principalmente na produtividade das florestas. "Uma planta de celulose é menos sofisticada que a de papel. Neste setor, a tecnologia que existe no Brasil é a mesma que está disponível em outros locais do mundo", destacou ele. Piva também citou outros fatores que favorecem os investimentos em celulose, entre os quais a exigência de investimentos menores em marketing. Outro ponto ressaltado por Piva é a dificuldade das indústrias de papel em repassarem seus custos ao consumidor final. O presidente da Bracelpa destacou, por exemplo, a movimentação do Grupo Votorantim no setor. Um dos principais investimentos da VCP é a implantação de uma fábrica de celulose branqueada de eucalipto no Rio Grande do Sul. O projeto Losango, como é chamado, .prevê investimentos de US$ 1,3 bilhão no estado. Quando implantada, a nova fábrica ocupará uma área de 400 a 500 hectares na região dos municípios de Rio Grande, Pelotas, Arroio Grande, Pedro Osório, Capão do Leão e Cerrito. A tendência pode ser verificada nos novos anúncios de investimentos. Amanhã será lançada a pedra fundamental da primeira fábrica de papel construída no Brasil em 12 anos, um investimento de US$ 1,5 bilhão International Paper (IP) que será realizado no município de Três Lagoas (MS). O empreendimento foi viabilizado por meio do acordo de permuta de ativos firmado entre a IP e a VCP em 19 de setembro deste ano. Matéria alterada às 15h08 para acréscimo de informações