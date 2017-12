Bradesco abrirá 28 novas agências O presidente executivo do Bradesco, Márcio Cypriano, revelou ontem em Porto Alegre (RS) que o banco quer expandir a clientela, aumentar sua rede de agências e fazer novas aquisição em 2001. O banco vai aumentar sua rede, abrindo 28 agências até o final do ano. Como possíveis aquisições, Cypriano citou o Banco do Estado de Santa Catarina, o Banco do Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do Maranhão entre os que serão estudados pelo Bradesco.