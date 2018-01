Bradesco adota folhas de cheque com papel reciclado O Bradesco informou que começará a produzir seus 1,5 milhão de talões de cheques feitos com papel reciclado a partir do mês de julho. A troca será feita de maneira gradativa, para todos os clientes do País. Os novos talões estarão disponíveis também nas máquinas de auto-atendimento. O consumo de papel reciclado para talões deve chegar a 100 toneladas por mês. Hoje o banco consome cerca de 770 toneladas de papel por mês, sendo 550 toneladas de papel reciclado. O programa de utilização de papel reciclado começou em 2005 e deve ser concluído nos próximos meses, quando 100% do papel consumido pelo banco passará a ser reciclado. O pioneiro na utilização de papel reciclado na confecção de talões de cheques é o Banco Real. A mudança, iniciada em 2004, esbarrou em restrições técnicas, para adequar os novos cheques às normas do Banco Central, como o uso da marca d´água e contraste nas folhas. Segundo dados do mercado, uma tonelada de papel reciclado significa economia de três eucaliptos e 32 pinus, árvores usadas na produção de celulose. Além disso, na fabricação de uma tonelada de papel reciclado são necessários apenas 2 mil litros de água, ao passo que no processo tradicional esse volume pode chegar a 100 mil litros por tonelada. O Brasil só recicla cerca de 30% de seu consumo de papel. O papel reciclado pode ser utilizado em caixas de papelão, sacolas, embalagens para ovos, bandejas para frutas, papel higiênico, cadernos e livros, material de escritório, envelopes, papel para impressão, entre outros.