Bradesco amplia prazo do financiamento de habitação

O Bradesco amplia, a partir desta quarta-feira, o prazo de financiamento imobiliário da casa própria de 20 para 25 anos. Trata-se de uma novidade entre os bancos de varejo. O novo prazo é válido para imóveis novos e usados enquadrados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), avaliados em até R$ 350 mil, e alocados na carteira hipotecária, com valor superior a R$ 350 mil. O Bradesco oferece linha de crédito imobiliário com prestações fixas com taxa de 12,5% ao ano (SFH) e também possui linha com juros de 11,5% ao ano mais variação da TR (Taxa Referencial). O comprador poderá financiar até 80% do valor de venda ou avaliação do imóvel, desde que o comprometimento máximo da renda líquida não ultrapasse 30%. No primeiro trimestre deste ano, o Bradesco realizou financiamentos da ordem de R$ 669 milhões na carteira de crédito imobiliário, o que representou 5.891 imóveis. O objetivo é atingir R$ 3 bilhões em crédito da casa própria em 2007.