Bradesco assume BBV. Agências estão sob nova gestão O Bradesco divulgou hoje fato relevante informando que assumiu ontem o controle acionário do BBV Banco. A partir de hoje, as agências do BBV estarão abertas sob gestão do Bradesco e os clientes da instituição poderão contar com a rede de auto-atendimento "Bradesco Dia e Noite" para operações de consulta de saldo e retirada. De acordo com o comunicado, as atividades financeiras, operações de crédito, transações bancárias e todos os serviços oferecidos pelo BBV Banco aos seus clientes continuam sendo realizados da forma habitual nas agências de atendimento e demais canais.