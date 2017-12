Bradesco atinge a marca de R$ 100 milhões em microcrédito O Bradesco atingiu a marca de R$ 100 milhões em financiamentos pela modalidade do microcrédito, com 200 mil operações realizadas. Segundo estimativas do mercado, o banco tem uma das maiores carteiras de microcrédito do mercado. Os aposentados foram os principais clientes, sendo responsáveis por 50 mil negócios. O microcrédito foi lançado pelo Bradesco em agosto e atende à regulamentação federal, que determina juros reduzidos de 2% ao mês nesse tipo de empréstimo. O total de recursos disponíveis de microcrédito no Bradesco, de acordo com as normas do governo, é de R$ 200 milhões.