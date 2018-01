Bradesco bate seu recorde em financiamentos no Agrishow O Bradesco encerrou sua participação no Agrishow de Ribeirão Preto batendo recordes de negociação em contratos de empréstimos. A soma de sete dias de trabalho na maior feira agrícola da América Latina gerou volume de R$ 203 milhões em financiamentos, cerca de 40% a mais que o movimento do ano passado. O crescimento, segundo uma alta fonte do Bradesco, é retrato do potencial do segmento do agronegócio, que vem batendo recordes de produção e de exportação. Para se ter uma idéia, o Bradesco já participou de seis feiras rurais em 2004, em Cascavel (Paraná), Rio Verde (Goiás), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Não Me Toque (Rio Grande do Sul), Rondonópolis (Mato Grosso) e Ribeirão Preto (São Paulo). No total, alcançou volume de negócios da ordem de R$ 580 milhões, cerca de 60% acima do que foi realizado no ano passado.