Bradesco: boleto bancário pela Internet O Bradesco anunciou hoje o lançamento do serviço Boleto Fácil, que permite o envio de boletos bancários pela Internet para seus clientes. O novo serviço está disponível no Infoemail Bradesco, que já fornece informações de saldo e extrato, das principais notícias do dia, índices financeiros e análise do mercado econômico e financeiro. O sistema desenvolvido pelo banco identifica os clientes que realizam pagamentos com boletos bancários do Bradesco e, posteriormente, faz o cruzamento dos dados com aqueles que já se utilizam do Infoemail. A partir daí, o cliente passará a receber automaticamente os boletos bancários por e-mail.