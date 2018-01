Bradesco capta ? 70 milhões no exterior O Bradesco concluiu nesta segunda-feira uma captação de ? 70 milhões (cerca de US$ 75 milhões) no exterior, com a emissão de um bônus de seis meses. A oferta inicial era de ? 50 milhões, mas como a demanda foi boa o banco ampliou a operação, que saiu com um rendimento de 6,25% ao ano. O dinheiro será repassado para linhas de capital de giro. O banco, que já obtivera US$ 250 milhões no começo de janeiro, informou que prepara uma outra captação, dessa vez de US$ 50 milhões, com prazo de dez meses, a ser fechada até sexta-feira. Além disso, outros dois bancos devem concluir captações nos próximos dias: o Itaú vai emitir um bônus de ? 50 milhões e o BankBoston, um de US$ 50 milhões. Com a operação de ? 70 milhões do Bradesco, as captações de empresas e bancos brasileiros já fechadas no ano totalizam US$ 2,4 bilhões. O vice-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, acredita que o banco poderá captar US$ 1,3 bilhão no mercado externo este ano. No ano passado, o Bradesco obteve US$ 950 milhões em linhas externas. "O Bradesco tem conseguido captar recursos com mais facilidade hoje. Em janeiro, conseguimos renovar 107% dos recursos destinados às exportações, que haviam sido travadas no ano passado." Para aproveitar esse interesse dos investidores por papéis brasileiros, o Bradesco começou a sondar o mercado, numa operação liderada pelo BNP Paribas, para uma emissão de US$ 50 milhões, que pode ser ampliada, dependendo da demanda. O rendimento deve ficar entre 5,625% e 5,875% ao ano. O Itaú é outro banco que vai emitir títulos em euros, planejando captar ? 50 milhões por seis meses. A operação, liderada pelo BNP Paribas e pelo Itaú Europa, busca recursos no mercado europeu, principalmente da Espanha e Portugal. A rentabilidade deve ficar entre 6,1% e 6,375% ao ano. O BankBoston prepara uma emissão de um bônus de US$ 50 milhões, com prazo de nove meses e rendimento entre 7,5% e 7,75% ao ano. Os líderes da operação são os bancos UBS Warburg e Finantia.