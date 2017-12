Bradesco captou R$ 133,2 bi em recursos em 2000 O Bradesco informou à Bovespa que o montante de recursos captados e administrados somou R$ 133,238 bi em 2000, com aumento de 25,3% em relação ao ano anterior. O volume relativo a fundos de investimento e carteiras administradas cresceu 31,7%, para R$ 52,997 bi. As operações de crédito, leasing e adiantamentos sobre contratos de câmbio evoluíram 41%, totalizando R$ 38,872 bi. Segundo o banco, os investimentos em infra-estrutura, informática e telecomunicações ficaram em R$ 844,3 mi em 2000. Com o lucro líquido consolidado de R$ 1,740 bi em 2000, o Bradesco registrou uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 21,50%. Excluindo o resultado não recorrente/extraordinário no período (R$ 400,8 mi), o lucro líquido do banco fica em R$ 1,339 bi, equivalente a uma rentabilidade de 17,41% sobre o patrimônio. Ao final de 2000, os ativos totais da instituição eram de R$ 94,878 bi, com evolução de 18,12% frente a 1999.