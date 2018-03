Bradesco chega a R$ 330 milhões em microcrédito O Bradesco confirmou ter encerrado maio com R$ 330 milhões em operações de microcrédito, com 650 mil contratos realizados, consolidando a posição de maior aplicador de recursos nessa modalidade de financiamento. O microcrédito foi lançado em agosto do ano passado e estabelece o direcionamento obrigatório de 2% dos depósitos à vista para financiamento a juros de 2% ao mês. Dessa forma, confirma fonte do Bradesco, que sem levar em conta o saldo médio de exigibilidade de aplicação, o Bradesco já atingiu sua cota. O valor médio das operações é de R$ 510,21, com prazo médio de 10,5 meses. Clientes pessoa física da área de varejo, correntistas do Banco Postal e aposentados foram os maiores tomadores desses recursos. Microempreendedores também apresentaram boa demanda, com cerca de R$ 12 milhões em financiamentos. De acordo com os dados do Bradesco, o número médio de contratos é de 3 mil por dia. O valor diário médio chega a R$ 1,9 milhão.